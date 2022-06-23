Захарова: Москва решительно требует от Вашингтона пресечь открытую вербовку наемников, которую ведет посольство Украины в США

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2022, 14:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва решительно требует от Вашингтона пресечь открытую вербовку наемников, которую осуществляет посольство Киева в Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Москва решительно требует от Вашингтона пресечь деятельность по открытой вербовке наемников, которую ведет посольство Украины в США, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Спикер МИД предупредила, что участие американских граждан в боевых действиях на украинской территории грозит обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель турецкого дипломатического ведомства Мевлют Чавушоглу отметил, что в случае договоренности Москвы и Киева по «зерновой проблеме» будет создана «зона безопасности» за пределами вод Украины.