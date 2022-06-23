Чавушоглу: в случае договоренности Москвы и Киева по «зерновой проблеме» будет создана «зона безопасности» вне вод Украины

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23 июня 2022, 14:02

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati / globallookpress.com

Если Москва и Киев придут к договоренности по «зерновой проблеме», будет создана «зона безопасности» за пределами территориальных вод Украины. С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Глава МИД Турции заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами украинских вод», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель британского дипломатического ведомства Лиз Трасс отметила, что Лондон и Анкара совместно работают над вывозом зерна с Украины.