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23 июня 2022, 13:47

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Ddp Images / globallookpress.com

Лондон и Анкара совместно работают над тем, чтобы вывезти зерно с украинской территории. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс.

«Великобритания и Турция совместно работают над тем, чтобы вывезти зерно с Украины, заявила Лиз Трасс. Глава британского МИД отметила, что страна поддерживает переговоры ООН по вывозу зерна с Украины», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.



Как сообщалось ранее в четверг, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия Турции и ООН по решению проблемы с украинским зерном давно увенчались бы успехом, если бы не позиция Киева.