На подбитой украинскими ракетами буровой распространился пожар

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21 июня 2022, 12:52

После попадания украинских ракет в газодобывающую установку «Черноморнефтегаза» морская платформа продолжает разрушаться, и пожар на буровой не стихает.



«Огонь ночью подошел к скважине», - сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.



Заглушить скважинный пожар бывает очень сложно. После аварии в Казахстане в 1985 году на ликвидацию пожара потребовалось 398 суток. Тогда температура факела достигала полутора тысяч градусов - кипела вода и плавился металл.



