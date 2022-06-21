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Аргументы Недели Общество 13+

На подбитой украинскими ракетами буровой распространился пожар

, 12:52

На подбитой украинскими ракетами буровой распространился пожар

После попадания украинских ракет в газодобывающую установку «Черноморнефтегаза» морская платформа продолжает разрушаться, и пожар на буровой не стихает.

«Огонь ночью подошел к скважине», - сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Заглушить скважинный пожар бывает очень сложно. После аварии в Казахстане в 1985 году на ликвидацию пожара потребовалось 398 суток. Тогда температура факела достигала полутора тысяч градусов - кипела вода и плавился металл.

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