На подбитой украинскими ракетами буровой распространился пожар

После попадания украинских ракет в газодобывающую установку «Черноморнефтегаза» морская платформа продолжает разрушаться, и пожар на буровой не стихает.
«Огонь ночью подошел к скважине», - сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Заглушить скважинный пожар бывает очень сложно. После аварии в Казахстане в 1985 году на ликвидацию пожара потребовалось 398 суток. Тогда температура факела достигала полутора тысяч градусов - кипела вода и плавился металл.
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