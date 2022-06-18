Путин высказался о низкой зарплате медработников и заявил о необходимости модернизировать систему оплаты труда в отрасли

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18 июня 2022, 17:15 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Оплату труда медицинских работников необходимо модернизировать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, который накануне Дня медицинского работника по видеосвязи принял участие в открытии медцентров в разных регионах страны.

В ходе трансляции открытия фельдшерско-акушерского пункта в Свердловской области, президент поговорил с одной из его сотрудниц, Валентиной Синичкиной и поинтересовался размером ее зарплаты. Она сообщила, что 33 года работает в ФАПе и получает около 30 тысяч рублей в месяц.

«30 тысяч - это, так прямо скажем, [мало] за 30 лет работы», - прокомментировал президент.

Путин также заявил о том, что «надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли».

«Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Минтруд и Минздрав РФ разработали параметры новой системы оплаты труда врачей.