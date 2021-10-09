Минтруд и Минздрав РФ разработали параметры новой системы оплаты труда врачей

Правительство намерено изменить систему оплаты труда медицинских работников. Основные параметрами реформы оплаты работы врачей разработали Минтруд и Минздрав РФ.
По замыслу разработчиков, зарплата работников системы здравоохранения будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.
Как обещают ведомства, благодаря реформе у медиков вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка.
По данным Минтруда, проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение, а 2022 году опробован в семи российских регионах.
Правительство готовится внедрить такую систему оплаты труда медиков, чтобы сбалансировать нагрузку на работников здравоохранения, чтобы высокий уровень зарплат происходил не за счет нагрузки на врача.
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