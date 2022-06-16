Наша акция «Седьмой лепесток» выходит на международный уровень

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16 июня 2022, 16:18 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

Прошло полтора месяца с тех пор, как мы объявили акцию «Седьмой лепесток», в рамках которой мы вяжем и шьём вещи и игрушки деткам из Донбасса. Уже откликнулось немало рукодельниц со всей нашей страны. Более того, пряжу обещали прислать даже из Белоруссии. А значит, наша акция выходит уже на международный уровень. А ещё у нас появилось новое направление деятельности – изделия для недоношенных деток. В общем, давайте по порядку.

Из новостей – к нам присоединились желающие помочь из Челябинска, Магнитогорска, Смоленска, Пензы плюс выслали посылки из Иркурска и Саратова. Кстати, посылки, которые вы отправляете, приходят исправно – из Туапсинского района, Краснодара, Белгорода, Москвы, Йошкар-Олы… В пятницу (в нашем посёлке почтовое отделение работает только три дня в неделю) получу ещё несколько посылок. Знаю, что ещё как минимум штук пять уже в пути. Все вещи или пряжу обрабатываю для профилактики от моли. На всякий случай – обидно же будет, если эти вдруг в таком обилии вязаных вещей заведутся эти мелкие пакостники и испортят то, над чем мы с вами, дорогие рукодельницы, трудимся, не покладая рук. Нитки или раздаю другим рукодельницам или вяжу сама. Хорошая новость – пряжу мне обещали выслать даже из Беларуси – стало быть, наша акция потихоньку выходит на международный уровень.

Помнится, ещё при объявлении нашей акции я обещала показать, как можно использовать остатки пряжи. Вяжешь какое-то изделие, остается один моток, или его половина, или вообще крохотная часть… Казалось бы, ничего путёвого связать уже нельзя. Ан нет. Их тоже можно использовать в дело. Если позволите, небольшой совет, или лайфхак, как сейчас модно говорить. Если оставшиеся нитки одинаковой толщины, тут проще – я, к примеру, связала детский плед нитками в два сложения разного цвета. Заканчивается одна ниточка, подвязываешь вторую и ввязываешь концы в полотно – получается небольшое утолщение, но это не страшно.

Плед из остатков пряжи

Если же пряжа разной толщины, то можно смотать остатки в разные мотки, подгадав удобную толщину итоговой нити. Опять же, пример из собственной практики – пару лет назад я связала крючком огромный плед на нашу с мужем кровать. Примерно 2,5 метра на 2, 3. Несмотря на то, что там достаточно много синтетических ниток, под этим пледом ни зимой не холодно, ни летом не жарко.

Когда писала текст, пришло сообщение от моей замечательной помощницы, Натальи Лебедевой из Семилук Воронежской области, которая всю свою семью приобщила к благим делам. Включая 13-летнего сына Артёма, который тоже вяжет шарфик для ребёнка из Донбасса. К тому же Наталья, которая работает почтальоном, передала пряжу ещё двум женщинам, которым носит пенсию. И да, они тоже вяжут деткам.

Людмила Михайловна Кочетова

На фотографии Кочетова Людмила Михайловна – одна из этих женщин с изделиями, которые она уже связала. И, кстати, продолжает рукодельничать. У неё болят руки, и она, как призналась Наталье, разрабатывает их вязанием. А ещё пенсионерка очень любит разгадывать кроссворды. Здоровья вам, Людмила Михайловна! И, конечно, огромное спасибо за неравнодушие!

А ещё знаете я что поняла?! Я каждый раз говорю спасибо людям, которые откликнулись на мой призыв о помощи деткам из Донбасса. И готова множество раз повторять эти слова. Но есть ещё люди, которым я бесконечно благодарна – это моя семья. Мои детки, хоть и не вяжут, но помогают мне сортировать вещи, обрабатывать, складывать их. Плюс «работают» фотомоделями, демонстрируя вязаные вещи. И, конечно, спасибо огромное моему мужу Владиславу, который меня поддерживает во всех моих начинаниях и никогда не устаёт повторять, что я делаю хорошее, нужное дело. Кто-то мог бы сказать – мол, что ты фигнёй занимаешься, бесконечно вяжешь – лучше бы мне что-нибудь эдакое приготовила. А он нет – он гордится мной, заботится, мажет мне руки лекарственной мазью, когда они болят то ли от работы за компьютером, то ли от бесконечной вязки. И знаете, мне кажется, что с такой семьёй я горы готова свернуть. Так что спасибо вам, мои родные – за заботу и за помощь. Я очень вас люблю!

Ну вот, что-то я снова расчувствовалась. Ну и дабы не разреветься от счастья, снова перейду к новостям. Точнее, к призыву к действию. Когда брала интервью у Ольги Ярославской, которая является уполномоченным по правам ребёнка в Москве, она подсказала ещё одно направление для нас, российских рукодельниц. Вязание и шитьё для недоношенных деток, которые тоже есть на Донбассе. Я, честно говоря, никогда даже не думала о том, во что одевают тех, кто родился раньше срока. Оказывается, с этим очень большие сложности даже в России, не говоря уже о перинатальных центрах и роддомах Донбасса. Если для обычных деток шьют вещи масштабно, на каких-нибудь ткацких фабриках и больших производствах, то для крохотных недоношенных деток вещи приобрести очень трудно, если не сказать невозможно.

Но есть выход. Я связалась с создателем благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль. Фонд как раз и занимается помощью – всесторонней – тем деткам-торопыжкам, которые поспешили появиться на свет раньше срока. Саниям сама столкнулась с этим 14 лет назад, когда родила второго сына весом меньше килограмма.

В общем, огромная проблема для таких деток – вещи – крохотные пледы, распашонки, носочки, варежки, шапочки. А ещё нужны игрушки – таким деткам вяжут, к примеру, осьминожек или солнышки с… висюльками что ли – даже не знаю, как их правильно назвать. Посмотрите на фотографии.

Дело в том, что малыш, держась ручками за эти висюльки, которые напоминают ему мамину пуповину, не пытается вытаскивать трубки изо рта и носа, когда находится в специализированном кувезе. Плюс происходит теплообмен.

О том, как вязать такие вещи – там есть свои особенности – можно почитать на сайте фонда «Подари солнечный свет».

В связи с этим объявляю SOS. Очень нужна пряжа! На данный момент есть нитки, из которых можно связать игрушки (100% акрил), но для вещей для недоношенных деток такая пряжа не подходит. Для вязания носочков, шапочек, пледов, распашонок и т.д. самый лучший вариант – смесовая пряжа, в состав которой входит мериносовая шерсть и акрил. Такая пряжа хорошо сохраняет форму изделия и после обработки (все изделия, прежде чем попадают к малышам, проходят обязательную обработку) не сваливается и не становится очень жёсткой.

Варианты такой пряжи: «Бамбино» Камтекс, «Smile» Vita (данную пряжу важно складывать в две нити), «Кроха» Пехорка (лучше брать при вязании на спицах, т.к. пряжа может быть жестковата), «Детский каприз» Пехорка (нить также можно складывать вдвое).

Если вы хотите помочь, но не умеете ни вязать, ни шить, либо же у вас на это нет времени, можете либо помочь с приобретением пряжи, либо отправить какую-то сумму, пусть и самую маленькую, в фонд помощи «Подари солнечный свет» с пометкой lepestok. Все отчеты о перечисленных и потраченных средствах будут опубликованы на сайте фонда.

Реквизиты:

ИНН: 7709463957

КПП: 770901001

ОКПО: 46444417

ОГРН: 1157700011501

Р/СЧЕТ: 40703810038000010440

К/СЧЕТ: 30101810400000000225

ПАО СБЕРБАНК г. Москва

БИК: 044525225

ИНН 7709463957

КПП 770901001

Руководитель Саниям Коваль. +7-968-793-38-54 в любое время с 8.00 до 22.00 без выходных. +7 499 550 50 79 (в рабочие дни с 10.00 до 20.00), E-mail: info@sunlightfond.ru.

Так же для удобства можно воспользоваться ссылкой c.cloudpayments.ru/payments, указав «позывной» lepestok, к примеру, после ФИО.

И по-прежнему, дорогие мои помощницы и рукодельницы, на связи с вами я, Елена Головань, т. 8-916-105-40-28, адрес электронной почты: rifma@argumenti.ru.