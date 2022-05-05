Дети Донбасса, мы здесь, мы с вами, мы поможем

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 18:29 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елены Головань

«Аргументы недели» и Союз приёмных родителей запускают акцию «Седьмой лепесток». Предлагаем откликнуться рукодельницам и рукодельникам и связать или сшить деткам из Донбасса уютные, красивые вещи.



Акцию мы не просто так назвали «Седьмой лепесток». Помните, в сказке «Цветик-семицветик» девочка Женя, истратив шесть волшебных лепестков на сиюминутные желания, седьмой всё-таки использовала для доброго дела и вылечила мальчика Витю?! В итоге лепесток, «сделав круг вокруг земли» снова стал целым цветком, исполняющим желания. Вот такой круговорот добра в природе!



В рамках акции «Седьмой лепесток» мы помогали деткам из интернатов. Не обошлось и без рукоделия – в позапрошлом году вязали шарфики одиноким старикам, в прошлом – пледы для участников Великой Отечественной войны. До сих пор помню те радостные чувства, когда укутывала плечи ветеранов тёплым вязаным полотном.



Для меня в вязаных вещах всегда виделось что-то сакральное. В детстве я с удовольствием щеголяла в кофтах, гамашах и даже пальто, которые смастерила моя мама. И это даже несмотря на то, что вещи были жутко колючие, из верблюжьей шерсти (мы тогда жили в Средней Азии). Я и сама сидела рядом и пыталась ваять что-нибудь подобное для кукол.



«Это что, мне?!»



Как оказалось, не одна я такая. Когда мы взяли первую четырёхлетнюю приёмную дочку, было начало мая. Прохладно. Связала ей жилет. Совершенно простой, без изысков, что при моей скорости вязания – пару часов работы. Это был просто какой-то невероятный восторг. «Это что, мне?!» - дочка спросила об этом, наверное, раз двадцать. «Ну, папе, говорю, точно мал будет. Конечно, тебе». Даже когда наступила жара, я несколько дней не могла вытряхнуть Маришку из жилета – она соглашалась расставаться с ним только на ночь. Пришлось срочно вязать что-то более лёгкое.



Прошли мы это и с кровным, и с остальными приёмными детьми – для каждого вязаные вещи становились неким символом родительской любви и заботы.



До чего же это замечательно сказано в стихотворении Валентины Беляевой!

Удивительные строки, правда?! Вот и подумалось мне – а почему бы нам, рукодельницам не объединиться и не связать ребятишкам из Донбасса уютные, тёплые вещи?! С той же любовью, с которой мы мастерим их для своих детей и внуков. Это могут быть носки или красивые платьица, блузки или свитера, шапочки или пледы. Возможно, кто-то решит сшить пелёнки, в которых также есть острая необходимость?! Размеры абсолютно разные, поскольку детки всех возрастов нуждаются в нашей помощи.



А может быть, кто-то захочет подарить деткам игрушки, смастерённые своими руками?! Вот такие, например, как эти.







Девочки должны чувствовать себя красивыми.



Ведь и затрат это слишком больших не требует – думаю, что у каждой вязальщицы есть в «загашнике» пара-тройка мотков, из которых что-то большое уже не свяжешь, а на малышковую вещицу хватит с лихвой. А у швеи обязательно где-то бережно хранятся небольшие отрезы материала. А ведь даже из остатков пряжи или ткани можно смастерить очень красивые вещи, пледы, игрушки-подушки, пинетки и так далее… Сейчас я как раз вяжу плед, который обязательно сфотографирую для следующего материала об акции.



Что же касается вещей, то с той поры, когда идея проведения акции пришла мне в голову, а именно за неделю, я уже связала пару свитерков, нарядные юбку, блузку, тунику… Сидишь себе перед телевизором, ваяешь. Поначалу было решила просто связать крючком блузку. Повертела в руках, подумала… И украсила её вышивкой пайетками.







Я понимаю, что там, в условиях войны, не до украшений. И всё-таки представила себе девчушку, которая наденет эту вещь и будет рассматривать блестящих бабочек, спускающихся каскадом с её плеча… Ведь девочки должны чувствовать себя красивыми, несмотря ни на что. А для пацанячьего свитера «изобрела» аппликацию кота, который получился у меня несколько инопланетным. Представляете – сижу, вяжу или вышиваю и чувствую себя невероятно счастливой! А значит, эта позитивная энергетика обязательно передастся впоследствии обладателям вещей.







В ближайшее время решила освоить техники вязания игрушек, которых у детей Донбасса крайне мало – не до игр сейчас их родителям. Обязательно выложу фото в следующем материале.

На фотографии с вязаными в рамках акции вещах мои детки. И тоже в вязаных изделиях, кстати. Так что берите на вооружение



Мастерицы, присоединяйтесь к акции, и мы обвяжем весь мир!



Конечно, за время этих «украшательств» я могу связать что-то ещё, чтобы подарить тепло своих рук ещё кому-то из детей. Но ведь нас много по всей России, рукодельницы. И если каждая уделит чуть-чуть своего времени пусть и совсем незнакомым ей детям, это уже будет большая помощь. Мастерицы, присоединяйтесь к акции, и мы обвяжем весь мир! Кстати, а ведь помочь могут даже те, кто не умеет ни вязать, ни шить. К примеру, в приобретении пряжи или ткани.



Так что ждём от вас отклика! Предложения и вопросы можно отправлять по адресу электронной почты: rifma@argumenti.ru; телефон: 8-916-105-40-28.





Кстати, первые участники у нас уже есть. На наш призыв о помощи с удовольствием откликнулись представители Союза приёмных родителей во главе с Натальей Городиской. Решили, что будем сотрудничать и вместе проводить акцию «Седьмой лепесток».



Актуальные комментарии:



Наталья Городиская, приёмная мама с многолетним стажем, председатель Союза приёмных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений:



- В нашем сообществе многие откликнулись и хотят стать родителями для детей-сирот из Донбасса. Акция «Седьмой лепесток» - тоже возможность помочь, только немного другим способом. Когда я обсудила идею с коллегами, они с радостью выразили готовность помочь – у нас в Союзе много мастериц. Мы уже принимаем участие в различных акциях – к примеру, собираем книги, вещи, игрушки для детей, другую гуманитарную помощь. Откликаются даже школьники – рисуют для своих сверстников, передают свои любимые книжки и игрушки. А здесь ещё одна возможность помочь, и мы, конечно, с удовольствием ей воспользуемся. Мы такие же родители. А там, на Донбассе, дети. И вещи, сделанные своими руками – это такое хорошее общее дело. Конечно, можно купить вещи в магазине, но связанные или сшитые своими руками передают какую-то особую атмосферу любви и заботы. Давайте подарим своё тепло детям, которым оно так необходимо.



Светлана Харитонова, г. Воронеж:



- Я считаю, что делать добро нужно от чистого сердца, от всей души. Тот, кто слабее, кто попал в сложную ситуацию, всегда нуждается в помощи. И тогда благотворительность – это спасение для многих-многих людей. А сейчас, когда взрослые и дети Донбасса подвергаются невероятной опасности и многочисленным лишениям, выживают в немыслимых условиях, бросают все, что нажито и спасаются бегством, благотворительность превращается в святое общенациональное дело. Дыхание перехватывает, когда узнаёшь, что на волонтёрские пункты приходят школьники и просят никому не говорить, что они несовершеннолетние, чтобы их не отправили домой и не лишили права отдавать частичку себя тем, кому это жизненно необходимо, тогда понимаешь, что всё в порядке с нашей молодёжью. Такие подростки поведут за собой и мобилизуют целую армию бескорыстных, чистых душой и открытых единомышленников. Никогда такой человек не останется в стороне, видя чужое горе и страдания. Акция, которую организовали «Аргументы недели» - это не просто помощь деткам, которые знают, что такое бомбежка и многие из которых различают калибр снарядов по звуку, это невероятная поддержка, способ показать – мы здесь, мы с вами, мы поможем. Наша частичка души – с вами!