Наша акция «Седьмой лепесток» набирает обороты – для деток Донбасса вяжут рукодельницы со всей страны

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2022, 17:02 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

5 мая «Аргументы недели» объявили акцию «Седьмой лепесток», в рамках которой предлагаем связать или сшить вещи и игрушки детям Донбасса. Прошло меньше четырёх недель, но результаты уже вдохновляют – откликнулись рукодельницы из разных уголков нашей необъятной страны – от Краснодарского края до Мурманской области, от Белгорода до Иркутска.

Честно говоря, поначалу, наслушавшись «доброжелателей», всё-таки чуть-чуть побаивалась – а ну как не откликнутся на призыв. Но отметала махом все подобные размышления. Потому что верю в наших людей, верю в то, что в большинстве своём они готовы прийти на помощь. А сегодня мне вообще хочется выйти на улицу и закричать: «Я люблю вас, люди!»

Первыми откликнулись Мурманск и Ростов-на-Дону. Екатерина из Мурманской области пока что вяжет, а пенсионер Светлана Филипповна из Ростовской прислала по почте тысячу рублей на пряжу, потому что сама не занимается рукоделием, но помочь очень хочет. Куплю пряжу, свяжу и обязательно напишу об этом, а также вышлю фотографию моей замечательной помощнице.

Откликнулись и две моих соседки, тоже не занимающиеся рукоделием – Людмила и Елена. Заказали яркую, красивую пряжу и вручили её мне. В общем, сижу, вяжу. Из неё, то бишь, из этой пряжи, уже готовы два пледа, жилетка, нарядный девчачий свитерок и подушка-лягушка. Начато также платье, кофточка и ещё один плед – есть у меня дурацкая особенность начинать вязать несколько вещей одновременно – ну, чтобы нескучно было. Потом, конечно, довязываю всё, но времени чуть больше требуется. Хотя и результат сразу серьёзнее, в конце концов.

Весёлая подушка-лягушка

Плед для ребенка

Частично пряжу я отдала другим рукодельницам. Нашим, семилукским, поскольку я живу в Семилукском районе Воронежской области, и тут с логистикой попроще.



Вяжет вся семья.

Пряжу взялась передать моя бессменная помощница – она же и договорилась с рукодельницами – почтальон Наталья Лебедева. Девушка всегда, сколько я её помню, занимается какой-нибудь благотворительностью. И привлекает к этому всю свою семью. Так, к примеру, когда мы вручали связанные шарфики одиноким старикам в конце позапрошлого года, Наталья придумала, что это обязательно должно быть красиво – в смысле, само вручение. Поэтому Наташа нарядилась Снегурочкой, а Дедом Морозом назначила сначала мужа, а потом, когда он был на работе, и сына Артёма. В общем, тогда акция явно удалась.

Наталья Лебедева вручает шарфик Анне Филипповне Талдыкиной

Кстати, 13-летний Артём, который в прошлый раз освоил вязание, решил помочь и в этот раз. Превозмогая боль – в буквальном смысле, потому что мальчишка, катаясь на велосипеде, умудрился сломать себе чуть ли не все пальцы на ногах – Тёмыч теперь ваяет шарф для какого-нибудь ребятёнка из Донбасса. А мама Наташа связала капор и шапку с ушками. «Пристроена» к делу и свекровь – Назарова Галина Семёновна – вяжет носки. Так что вся семья при деле, в данном случае, при вязке, несмотря на занятость и каждодневные проблемы.

Артём вяжет шарфик

Рукодельничают и в районном отделении Общества инвалидов – здесь я держу связь с заместителем руководителя Татьяной Михиной. Ей уже принесли девчачий сарафан и сшитые своими руками игрушки. Обещают ещё и вязаные игрушки – я их, кстати, видела на выставке в районной библиотеке – шедевры. Думаю, что детки будут радостно и с восторгом рассматривать эти подарки. Пока автор не решается расстаться с милыми сердцу вещами, но, думаю, всё-таки желание помочь перевесит.



«Скорая помощь» не дремлет.

В субботу получила также посылку из Кирова от Тамары Борисовны Барминой с пряжей, в том числе и из собачей шерсти – лечебной, кстати. А Ирина Илазарова из станицы Канеловская Староминского района Краснодарского края прислала большой пакет с готовыми вещами. Ирина работает на скорой помощи, а в свободное время вяжет. Так и скопилось много вещей, которые Ирина решила пожертвовать деткам из Донбасса. Тут и носки, и свитера, и летние кофточки – в общем, чего только нет. Попыталась разложить всё это богатство на нашем огромном столе – честно говоря, не вышло. Потому что, и правда, вещей очень много.

- Прочла статью в газете о том, что можно что-то связать для детей, - написала мне Ирина. - Я очень люблю вязать, у меня есть страницы в соцсетях. И буду рада помочь! Мне приятно будет знать, что кто-то носит вещи, связанные мною. Что они кого-то искренне радуют. Да и вообще любому нормальному человеку приятно кому-то помочь. Другой жизни у нас для этого не будет. Сегодня посылка начнёт свой путь к вам. Вы занимаетесь очень важным и правильным делом. Я рада, что смогла внести свою маленькую частичку в это большое доброе дело. Надеюсь, мои вещи будут носить с удовольствием. Связаны с теплом.



Ирина, спасибо! Когда видишь ваши вещи, то даже не надо ничего объяснять – это очевидно.

Мастерицы из Кемерово, откликнитесь!

Кстати, огромное спасибо работнику почтового отделения нашего поселка Любови Дмитриевне Переваловой. С началом акции у неё явно прибавилось работы – а ведь то ли ещё будет – но она всегда очень доброжелательная и внимательная. Если вдруг я так или иначе не выхожу на связь, она обязательно «выловит» кого-то из моих детей с просьбой «передать маме, что её ожидает в отделении посылка или письмо».

В общем, сегодня по нашей акции можно изучать географию России: Ростов-на-Дону, Киров, Краснодар, Мурманск, Иркутск, Белгород, Калуга, Кемерово, Москва, Нижний Новгород, Саратов, Йошкар-Ола, Воронеж, ну и, конечно, мои маленькие Семилуки, о мастерицах которых я уже говорила.

И да, о Йошкар-Оле и Кемерово. Из первой ко мне уже отправилась посылка от Натальи с пледом, шарфиками, носками и игрушками – жду на днях. А что касается Кемерово… Мне позвонила пенсионер из этого города, сообщив о том, что у неё хранится множество отрезов ткани (кстати, готова отдать прямо со старинным комодом, заполненным этими отрезами). Переслать всё это богатство в Воронеж практически нереально, так что мастерицы из Кемеровской области – откликнитесь! Если вы готовы принять участие в акции и сшить что-нибудь детям Донбасса, сведу вас с обладательницей комода.



Заяц для малыша.

Ну а я сама всё вяжу и вяжу. И чувствую себя невероятно счастливой. Ну а что? Вязать умею, причём очень быстро, так что вечером за просмотром фильмов с мужем – не могу просто так смотреть что-либо, нужно, чтобы руки были заняты – вяжу.

Как и обещала, начала осваивать вязание игрушек. После разговора с Натальей Городиской, председателем Союза приёмных родителей, которая после общения с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой была в шоке оттого, что у детей там, на Донбассе, зачастую нет самого необходимого, в том числе и игрушек. Связала сначала лягушку-подушку, о которой я уже упоминала выше, а потом милейшего зайца. Ну, правда, очень прикольным получился – а это первая «проба пера». Пока вязала, приходилось несколько раз распускать, переделывать, но всё-таки справилась – грела мысль о том, что этот заяц станет для какого-нибудь малыша другом, с которым он будет спать и поведывать ему свои сокровенные желания – ведь игрушки в детстве кажутся нам живыми. Так что захотелось чуть-чуть принять участие в этом волшебстве.

Кстати, когда вязала зайца, подумала о том, что, возможно, кто-то и хочет присоединиться к нашей акции, но стесняется – мол, я не специалист, и петельки у меня кривоваты… У меня в зайце тоже кривоваты, но он получился и правда классным. И еще – мы не машины – это они ровно вяжут, без всяких срывов и неровных петель. А мы люди. Да, у нас бывают где-то косые петельки и неровные швы, только очарования от этого изделие не теряет. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, рукодельницы! Просто задайте себе тот же вопрос, что и я: «Кто, если не я?!»





Завещание бабушки.

Знаете, меня часто спрашивают – Лена, а зачем тебе вообще всё это нужно? Что ты будешь делать, если не откликнутся на твой призыв – сама вязать будешь бесконечно? Да, буду, отвечала. Как пионер, который «всегда готов». Тут, как говориться, назвался груздем, полезай в кузов. Так что силы свои тоже изначально рассчитала. Вяжу очень быстро, но на заказ не могу, потому что всегда было сложно назначать цену на свои изделия, может, из-за стеснения – в рамках благотворительности, к счастью, вопрос этот не стоит. Ну а сейчас, как я говорила выше, уже очевидно, что я не одинока в своём стремлении помочь.

Но есть и ещё одно зачем… Раз уж решила открыть душу… После смерти моей бабушки, которая умерла два с половиной года назад, мне приснился сон. Бабушка стояла под цветущей черёмухой и держала за руку девочку двух-трёх лет в красивом кружевном наряде – даже во сне я понимала, что его вязала я – и укоряла меня в том, что на дворе май месяц, а «у тебя ребёнок голый».

Проснувшись, я поняла, что эта девочка – наша с мужем нерождённая дочь Анечка, которую мы потеряли ещё на стадии беременности. Поняла, что бабушка хотела мне показать, что наша Анютка под присмотром, ведь девочка во сне выглядела очень счастливой. А вот бабушкин укор… Подумав, пришла к выводу – кто его знает, может, и неправильному – что нужно связать какую-нибудь тёплую кофточку и отнести её, к примеру, в храм. Ну, а куда её там нести? Где, кому оставлять? Кто её заберёт? Нужна ли? И я постеснялась. А потом родилась идея акции «Седьмой лепесток», и понеслось. Вязание шарфиков одиноким старикам, потом пледов ветеранам, потом клич о гуманитарной помощи в интернаты к 23 февраля и 8 марта… Ну а вот теперь вязание деткам Донбасса. Надеюсь, моя бабушка Люба, глядя на меня из другого мира, одобряет и поддерживает. Так что эта акция в некотором роде – её завещание.

Ну вот, пока писала, разревелась – всё-таки делюсь с вами очень личным, сокровенным, дорогие читатели, а это не так просто.



В чём нужна помощь.

Так что вернусь к акции: рукодельницы России и не только её, присоединяйтесь! Вместе мы можем многое! Ещё раз повторюсь – вязать, шить, валять можно практически всё что угодно – от пелёнок до игрушек. Тем же, кто не может этого делать, можно помочь материалами для рукоделия. Отрезами тканей, пряжей, всевозможной фурнитурой – нитками, бусинами, пайетками, стразами – в общем, тем, что нужно для украшательства вещей.

И ещё – если есть мастера из Воронежа, которые регулируют швейные машинки и оверлоки – откликнитесь, пожалуйста! У меня есть отрезы тканей, ещё идут по почте, а вот оборудование давно стоит без дела. Нужно посмотреть, в каком оно состоянии. Может, кто-то решит помочь (повторюсь, речь идёт о Воронеже)?!

В общем, рукодельницы и желающие помочь, очень ждём вас! Уделите чуть-чуть своего времени и умений, чтобы сделать доброе дело! Предложения и вопросы можно отправлять по адресам электронной почты: rifma@argumenti.ru. Или по телефону 8-916-105-40-28 организатору акции Елене Головань.