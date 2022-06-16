К чему может привести брачный договор

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2022, 15:41

Фото: istockphoto.com

Начался летний сезон, а значит, увеличилось количество свадеб. Прежде чем вступить в брак, будущие супруги размышляют о ведении совместного быта и об имущественных отношениях.

Семейным кодексом РФ предусмотрено два вида режима имущества супругов. Законный режим имущества супругов, т. е. их совместная собственность, где в период брака были нажиты блага и независимо на кого они оформлены (на мужа или жену), будет принадлежать каждому в равных долях в случае раздела по каким-либо обстоятельствам. Но стоит не забывать, что делится не только имущество, но и долги.

Также существует альтернатива в виде договорного режима имущества супругов, где лица до заключения брака или после его заключения, могут подписать брачный договор у нотариуса. При этом важной особенностью является разделение имущественных правоотношений. На кого оформлялось в период брака имущество или долги, на том они и остаются в случае раздела. При этом супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

Здесь уже необходимо определиться молодоженам стоит ли заключать брачный договор или все-таки оставить режим законного имущества, так как в жизни нет единого шаблона и в каждом случае требуется индивидуальный подход.

Но стоит отметить, что брачный договор при определенных обстоятельствах всегда можно оспорить и признать недействительным, тем самым защитив права ущемленной стороны в период брака. Одним из важных условий признания брачного договора недействительным является условие ставящее одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. Под этим понимается лишение одного из супругов полностью права собственности на имущество, нажитое в период брака. Как показывает судебная практика, брачный договор судами признается недействительным, если в период брака на одного из супругов не оформлялось вообще какое-либо имущество.

Таким образом, реализация супругами права по определению режима имущества и распоряжения общим имуществом путем заключения брачного договора не должна ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, например, вследствие существенной непропорциональности долей в общем имуществе либо лишения одного из супругов полностью права на имущество, нажитое в период брака.

Положения Семейного кодекса РФ направлены на защиту имущественных прав сторон брачного договора и обеспечение баланса их законных интересов.

Использование федеральным законодателем такой оценочной характеристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, преследует своей целью эффективное применение нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Вопрос же о том ставят ли условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, решается судом в каждом конкретном случае на основе фактических обстоятельств дела и оценки индивидуально.

По какому пути пойдете, решать только вам.