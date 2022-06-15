Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией мирных жителей с завода «Азот» подлостью

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15 июня 2022, 21:21 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото из соцсети Вконтакте

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кадыров написал в Telegram-канале, что для эвакуации мирных граждан с химзавода "Азот" в Северодонецке чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать зеленый коридор с 8 часов до 22 часов.

"Но вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации "зеленого коридора" из различных видов артиллерийского вооружения", - рассказал глава Чечни. "Настоящая подлость!... Естественно, никого из подвалов так и не выпустили", - возмущен Кадыров.

Ранее в среду Родион Мирошник, посол ЛНР в России сообщил, что у украинских боевиков отсутствуют силы для прорыва с территории химического предприятия "Азот" в городе Северодонецке, они блокированы.

Народная милиция ЛНР попытается передать воду мирным гражданам, заблокированным на "Азоте".