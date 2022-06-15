Посол ЛНР Мирошник: у украинских боевиков нет сил для прорыва с «Азота» в Северодонецке, они блокированы

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15 июня 2022, 15:46

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

У украинских боевиков отсутствуют силы для прорыва с территории химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке, они блокированы. На это, как передает ТАСС, указал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«У украинских боевиков на заводе "Азот" нет никакой возможности для выхода, сил для прорыва у них нет, они блокированы, сообщает посол ЛНР в РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломатический представитель отметил, что в населенных пунктах Горское и Золотое в настоящий момент блокированы порядка двух тысяч боевиков.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что смертный приговор иностранным наемникам в ДНР послужит примером для других «солдат удачи», действующих на стороне Киева.