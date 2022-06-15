Захарова: смертный приговор иностранным наемникам в ДНР станет примером для других «солдат удачи», действующих на стороне Киева

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15 июня 2022, 14:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Смертный приговор иностранным наемникам в Донецкой народной республике станет примером для других «солдат удачи», которые действуют на стороне Киева. На это указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.



На прошлой неделе Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания двух граждан Великобритании и одного марокканца, которые в середине апреля сдались в плен в Мариуполе.

Захарова, процитированная Telegram-каналом ТАСС, отметила, что решение суда послужит примером для других «солдат удачи», действующих на стороне украинских неонацистов.

Как сообщалось ранее в среду, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что министры обороны альянса вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи.