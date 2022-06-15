Столтенберг: министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая дальнобойную артиллерию

Министры обороны стран, входящих в Североатлантический альянс, вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая дальнобойную артиллерию. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, сообщил Столтенберг», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Также генсек отметил, что украинский президент Владимир Зеленский приглашен на саммит альянса, который состоится в конце июня в столице Испании.
Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в специальной операции на Украине там, где необходимо Москве.