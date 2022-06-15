Столтенберг: министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая дальнобойную артиллерию

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15 июня 2022, 13:38

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Министры обороны стран, входящих в Североатлантический альянс, вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая дальнобойную артиллерию. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, сообщил Столтенберг», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также генсек отметил, что украинский президент Владимир Зеленский приглашен на саммит альянса, который состоится в конце июня в столице Испании.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в специальной операции на Украине там, где необходимо Москве.