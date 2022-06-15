Замглавы МИД РФ Рябков: Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве

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15 июня 2022, 13:01

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация поставит точку в специальной операции, проходящей на украинской территории, там, где необходимо Москве. С соответствующим заявлением выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

«Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве, будем стоять на своих позициях намертво, заявил замглавы МИД Рябков в эфире "России 1"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что украинские военные полностью сорвали вывод гражданского населения с химического предприятия «Азот» в Северодонецке.