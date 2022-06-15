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Посол ЛНР Мирошник: украинские военные полностью сорвали вывод мирного населения с «Азота» в Северодонецке

, 12:24

Посол ЛНР Мирошник: украинские военные полностью сорвали вывод мирного населения с «Азота» в Северодонецке
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские военные полностью сорвали вывод гражданского населения с химического предприятия «Азот», которое расположено в городе Северодонецке. Об этом проинформировал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«На данный момент вывод мирного населения с территории “Азота” полностью сорван противником», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале дипломатического представителя.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что эвакуация мирных жителей с предприятия стала невозможной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в среду сообщалось, что в Запорожской области начали формировать списки добровольцев для защиты от киевских войск.

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