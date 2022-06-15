Глава ВГА Запорожской области Балицкий: в регионе начали формировать списки добровольцев для защиты от войск Украины

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15 июня 2022, 12:09

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Запорожской области начали формировать списки добровольцев для защиты от войск Украины. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Евгений Балицкий, руководитель региональной военно-гражданской администрации.

«В Запорожской области начали формировать списки добровольцев для защиты от украинских войск, в списках уже более 200 человек, сообщил глава региона Балицкий», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, французский президент Эммануэль Макрон отметил, что киевскому руководству придется вести переговоры с Москвой после установления режима прекращения огня.