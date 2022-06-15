Макрон: властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня

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15 июня 2022, 11:59

Президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Michael Baucher / globallookpress.com

Киевскому руководству придется вести переговоры с Российской Федерацией после установления режима прекращения огня. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Ранее в среду сообщалось, что российские высокоточные ракеты уничтожили авиационную технику на военном аэродроме «Вознесенск» в Николаевской области.