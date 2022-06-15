Минобороны России: высокоточные ракеты уничтожили на военном аэродроме «Вознесенск» в Николаевской области авиатехнику Украины

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15 июня 2022, 11:43

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские высокоточные ракеты ликвидировали на территории военного аэродрома «Вознесенск», расположенного в Николаевской области, украинскую авиатехнику. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме “Вознесенск” уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России ликвидировала при помощи снарядов «Калибр» во Львовской области склад боеприпасов к вооружениям, которые киевской стороне передали государства, входящие в НАТО.