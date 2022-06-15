Армия России уничтожила «Калибрами» во Львовской области склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО

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15 июня 2022, 11:25

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью крылатых ракет «Калибр» на территории Львовской области склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине государствами, входящими в Североатлантический альянс. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Ракетами "Калибр" у Золочева во Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО вооружениям, в том числе к гаубицам М777», — привел информацию, предоставленную Минобороны, Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее в среду, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что бойцы специальных подразделений из республики продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» в ЛНР.