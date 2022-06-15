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Народная милиция ЛНР попытается передать воду мирным гражданам, заблокированным на "Азоте"

, 17:55 Источник: РИА Новости

Народная милиция ЛНР попытается передать воду мирным гражданам, заблокированным на
фото из открытых источников

Народная милиция Луганской народной республики попытается доставить воду мирным людям, заблокированным на территории химического завода "Азот" в Северодонецке.

Эту информацию в среду сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин. по данным Никишина, у заблокированных на "Азоте" людей была своя гуманитарка, но плохо с водой, они просят воды. Военные ЛНР пока не могут туда попасть.

"Попытаемся как-то туда забросить воды", - сказал Никишин журналистам. Бойцы Народной милиции ЛНР уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения в районе Северодонецка.

Никишин ранее сообщил, что военные ЛНР сегодня эвакуировали восемь человек из подвала "Азота" возле линии соприкосновения, которая проходит у завода.

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