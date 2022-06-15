Народная милиция ЛНР попытается передать воду мирным гражданам, заблокированным на

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15 июня 2022, 17:55 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Народная милиция Луганской народной республики попытается доставить воду мирным людям, заблокированным на территории химического завода "Азот" в Северодонецке.

Эту информацию в среду сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин. по данным Никишина, у заблокированных на "Азоте" людей была своя гуманитарка, но плохо с водой, они просят воды. Военные ЛНР пока не могут туда попасть.

"Попытаемся как-то туда забросить воды", - сказал Никишин журналистам. Бойцы Народной милиции ЛНР уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения в районе Северодонецка.

Никишин ранее сообщил, что военные ЛНР сегодня эвакуировали восемь человек из подвала "Азота" возле линии соприкосновения, которая проходит у завода.