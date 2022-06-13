Музыканты группы «Земляне» попали в ДТП по пути из Херсона

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13 июня 2022, 12:24 Источник: Teleprogramma.pro

Группа "Земляне", фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Автобус с музыкантами группы «Земляне» попал в дорожно-транспортное происшествие на обратном пути из Херсона. Артисты возвращались из тура, организованного «Русским радио» ко Дню России.

Вместе с музыкальным коллективом «Земляне» в тур ездили певица Елена Север, группа СПБ!, ВладиМир и другие артисты, - сообщает Тeleprogramma.pro.

По данным СМИ, автобус с артистами 12 июня ночью ехал по плохо освещенной трассе. В какой-то момент едва не произошло столкновение с грузовой машиной. Избегая столкновения, водитель автобуса выехал с трассы, транспортное средство попало в кювет. К счастью, артисты не пострадали, но сильно испугались.

Если бы не действия водителя автобуса, могла бы произойти трагедия.