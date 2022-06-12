Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Дмитрий Рогозин в День России прочёл стихотворение о Родине

, 08:32 Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин в День России прочёл стихотворение о Родине
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России прочёл стихотворение о Родине из кинофильма "Брат 2" поэта Владимира Орлова. Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

"Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все моё, родное. Это - Родина моя, всех люблю на свете я", - декламирует стихотворение Рогозин на фоне кадров движения российской военной техники. Показаны кадры Парада Победы на Красной площади в Москве.

Часть стиха гендиректор "Роскосмоса" произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

День России в нашей стране отмечают 12 июня.

Ранее в мае Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с воронкой, образовавшейся после испытаний  ракеты «Сармат» на Камчатском ракетном полигоне и написал, что таких «Сарматов» «скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», посоветовав «лютым врагам» России разговаривать с ней «повежливее».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В мире

Политика

Политика