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12 июня 2022, 08:32 Источник: РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России прочёл стихотворение о Родине из кинофильма "Брат 2" поэта Владимира Орлова. Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

"Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все моё, родное. Это - Родина моя, всех люблю на свете я", - декламирует стихотворение Рогозин на фоне кадров движения российской военной техники. Показаны кадры Парада Победы на Красной площади в Москве.

Часть стиха гендиректор "Роскосмоса" произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

День России в нашей стране отмечают 12 июня.

Ранее в мае Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с воронкой, образовавшейся после испытаний ракеты «Сармат» на Камчатском ракетном полигоне и написал, что таких «Сарматов» «скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», посоветовав «лютым врагам» России разговаривать с ней «повежливее».