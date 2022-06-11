Невзоров прокомментировал арест своего дома под Петербургом: «потери для меня весьма болезненны»

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11 июня 2022, 22:07 Источник: Общественная служба новостей

Александр Невзоров. Фото: соцсети.

Журналист и телеведущий Александр Невзоров (внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) прокомментировал арест своего дома и участка на берегу Финского залива, назвав это «весьма болезненными потерями».

«Арестовали дом. Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», - написал он в своем телеграм-канале. Добавив при этом, что знал, на что идет и был ко всему готов.

Накануне Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок Невзорова в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Участок оценен в 7,87 млн рублей.

В настоящее время Невзоров находится за пределами России.