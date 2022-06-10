Телеграм-канал Mash сообщил об аресте участка Невзорова на берегу Финского залива

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10 июня 2022, 10:07 Источник: Mash

Александр Невзоров. Фото: соцсети.

У журналиста Александра Невзорова (внесен Министерством юстиции РФ в реестр СМИ- иноагентов) арестованы участок на берегу Финского залива. Об этом сообщил в пятницу телеграм-канал Mash. Источник информации канал не раскрывает.

Стоимость участка с особняком, хозпостройками и конюшнями оценивается в 7,8 миллиона.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило журналиста в розыск по делу о распространении фейков о действиях армии РФ.

Позже стало известно, что Невзоров и его супруга стали украинскими гражданами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.