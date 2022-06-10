Телеграм-канал Mash сообщил об аресте участка Невзорова на берегу Финского залива

У журналиста Александра Невзорова (внесен Министерством юстиции РФ в реестр СМИ- иноагентов) арестованы участок на берегу Финского залива. Об этом сообщил в пятницу телеграм-канал Mash. Источник информации канал не раскрывает.
Стоимость участка с особняком, хозпостройками и конюшнями оценивается в 7,8 миллиона.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило журналиста в розыск по делу о распространении фейков о действиях армии РФ.
Позже стало известно, что Невзоров и его супруга стали украинскими гражданами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.