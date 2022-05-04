МВД объявило в розыск журналиста Невзорова, против которого заведено дело за распространение фейков о действиях армии России

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4 мая 2022, 13:27

Полицейский автомобиль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), против которого заведено дело за распространение фейков о действиях армии страны. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова», — говорится в посте, размещенном в TG-канале.

Некоторое время назад Следственный комитет возбудил в отношении Невзорова дело за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Поводом послужила публикация журналиста о российских военных в городе Мариуполе.

Как сообщалось ранее в среду, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь.