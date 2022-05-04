Сергей Шойгу: Мариуполь находится под контролем армии России, в городе налаживается мирная жизнь

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4 мая 2022, 11:47

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, на территории города налаживается мирная жизнь. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь, заявил Шойгу», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам министра, ВС РФ продолжают попытки убедить украинских националистов, блокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь», выпустить мирных жителей и сложить оружие.

Ранее в среду сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести второй этап специальной операции по всей Украине.