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4 мая 2022, 09:03

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести второй этап специальной операции по всей Украине. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно точке зрения, высказанной главой Чечни, необходимо «прекратить мировой хаос и беспредел, который вызывают все мировые государства, нагло обеспечивая Украину оружием, которое потом продают местным жителям».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент Владимир Путин, приняв решение о спецоперации на Украине, предотвратил нападение на Россию.