Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести второй этап специальной операции по всей Украине. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».
«Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Согласно точке зрения, высказанной главой Чечни, необходимо «прекратить мировой хаос и беспредел, который вызывают все мировые государства, нагло обеспечивая Украину оружием, которое потом продают местным жителям».
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент Владимир Путин, приняв решение о спецоперации на Украине, предотвратил нападение на Россию.