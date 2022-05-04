Володин: Путин, приняв решение о спецоперации на Украине, предотвратил нападение на Россию

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4 мая 2022, 08:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин, приняв решение о специальной операции на Украине, предотвратил нападение на Российскую Федерацию. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе», — говорится в публикации спикера.

По его словам, если бы не решения, которые принял Путин, боевые действия велись бы на территории РФ. Президенту удалось предотвратить нападение на страну, указал Володин.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Владимир Путин отметил в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном, что, несмотря на непоследовательность Киева, Москва открыта к диалогу.