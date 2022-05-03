Путин отметил в телефонной беседе с Макроном, что, несмотря на непоследовательность Украины, Россия открыта к диалогу

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3 мая 2022, 17:01

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин отметил в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном, что, несмотря на непоследовательность Украины, Российская Федерация открыта к диалогу. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — указывается в публикации, появившейся на сайте главы РФ.

Как сообщалось ранее во вторник, Путин заявил Макрону, что Запад мог бы способствовать прекращению военных преступлений украинских силовиков.