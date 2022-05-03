Путин заявил Макрону, что Запад мог бы способствовать прекращению военных преступлений украинских силовиков

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3 мая 2022, 16:43

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что Запад мог бы способствовать прекращению военных преступлений украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На сайте главы РФ появилась информация о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с Макроном.

«Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — указывается в публикации, размещенной на портале.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель британского правительства Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной Рады, что Соединенное Королевство и союзники Лондона продолжат поставлять оружие киевской стороне.