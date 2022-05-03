Джонсон пообещал депутатам Рады, что Великобритания и ее союзники продолжат поставлять Украине вооружения

Аргументы Недели → Политика 13+

3 мая 2022, 16:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Глава британского правительства Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной Рады, что Соединенное Королевство и его союзники продолжат поставлять Украине вооружения. Об этом информирует ТАСС.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной Рады, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. Выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, он объявил, что британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов (375 млн долларов)», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший депутат Рады Илья Кива высказал точку зрения, согласно которой РФ следовало нанести ракетный удар по украинскому парламенту во время дистанционного выступления Джонсона.