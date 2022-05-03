Экс-депутат Рады Кива: России следовало нанести ракетный удар по парламенту Украины во время дистанционного выступления Джонсона

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3 мая 2022, 15:17

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Российской Федерации следовало нанести ракетный удар по украинскому парламенту во время дистанционного выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующую точку зрения высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Экс-парламентарий разместил в своем Telegram-канале видео, на котором собравшиеся в Раде киевские политики аплодируют обратившемуся к ним по видеосвязи Джонсону.

«Вот куда сегодня нужно было нанести ракетный удар! Стереть с лица земли убийц! Ведь это могло сохранить тысячи человеческих жизней и поставить точку в борьбе с нацизмом на Украине», — прокомментировал опубликованные им кадры Кива.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Украину извиниться за отказ принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.