Депутат бундестага Штрак-Циммерман призвала Украину извиниться за отказ принять президента Германии Штайнмайера

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3 мая 2022, 14:19

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, IMAGO/Sebastian Gabsch / globallookpress.com

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Украину извиниться за отказ принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом проинформировал ТАСС.

«Глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Украину извиниться за отказ в приеме германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его визиту в Киев мешает отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять Штайнмайера. Комментируя высказывание Шольца, киевский посол в Берлине Андрей Мельник отметил, что руководитель правительства Германии разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу».