В Таиланде запустят прямые рейсы до России

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9 июня 2022, 23:07

Фото: pexels.com

Россияне теперь снова смогут летать в Таиланд прямыми рейсами. Это будет доступно уже осенью 2022 года. Об этом сообщает «АБН».

Исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате уточнила, что сейчас решается вопрос о запуске рейсов из Владивостока. Таиландский перевозчик на самолетах Air Asia будет производить прямые авиасообщения с Россией. Есть вероятность, что отправления будут осуществляться из Москвы на Thai Airways.

Отмечается, что попасть в Таиланд можно только из Екатеринбурга с пересадками. По мнению турагента Дмитрия Денгольца, рейсы прямо из Москвы помогут повысить доступность отдыха в этой стране.