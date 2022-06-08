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Аргументы Недели Общество 13+

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства ФРГ в честь ЛНР

, 17:36

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства ФРГ в честь ЛНР
Посолство ФРГ в Москве/ с сайта МИД Германии

Предложение выдвинули сегодня депутаты Мосгордумы. Столичные парламентарии предлагают назвать площадь перед посольством Германии в честь ЛНР. об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты уточняют, что депутаты МГД предложили назвать прилегающую к немецкой дипмиссии территорию «Площадью Луганской Народной Республики».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по поводу названия для площади в Пресненском районе Москвы. Москвичи предложили площадь у посольства США назвать в честь Донецкой Народной Республики.

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