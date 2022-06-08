Москвичи выбрали название для площади возле Посольства США

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2022, 12:50

Фото Е. Самарина. Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за название для площади в Пресненском районе Москвы.



Безымянная территория располагается возле посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 человека. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учетной записью на mos.ru.



Самое большое количество голосов — 44,69 процента — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54 процента). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33 процента голосов. Еще 15,44 процента горожан доверили решение специалистам.



Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование.



