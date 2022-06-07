МВД объявило в розыск по уголовному делу писателя Дмитрия Глуховского

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7 июня 2022, 14:48 Источник: ТАСС

Писатель Дмитрий Глуховский. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск известного российского писателя Дмитрия Глуховского. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

«Глуховский Дмитрий Алексеевич 12 июня 1979 года рождения объявлен в розыск по статье УК», - сказано в карточке базы. При этом содержание статьи не уточняется.

Глуховский — автор романов, «Метро 2033 и «Метро 2034», «Пост», «Текст», «Сумерки». С самого начала военной спецоперации выступал с ее резкой критикой. В настоящее время писатель живет за границей. У него гражданство Израиля и России, а также виды на жительство в Испании и ФРГ.

Ранее МВД объявило в розыск Веронику Белоцерковскую - блогера, медиаменеджера, телеведущую, издателя и предпринимателя.