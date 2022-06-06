Замглавы Минобрнауки Афанасьев: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

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6 июня 2022, 15:18

Аудитория в вузе, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Все образовательные организации Российской Федерации исключены из Болонского процесса. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Дмитрий Афанасьев, заместитель руководителя министерства образования и науки страны.

«Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам чиновника, РФ, присоединяясь к Болонскому процессу, не брала на себя международных обязательств, поэтому выходить из какого-либо договора Москве не требуется.

Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, которые были приняты после 15 марта 2022 года.