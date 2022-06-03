Лукашенко считает возможной передачу России осужденной в Белорусии Софии Сапеги:

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3 июня 2022, 15:54 Источник: Интерфакс

София Сапега, фото из соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу назвал возможной передачу России получившей тюремный срок в Беларуси россиянки Софии Сапеги. Лукашенко после открытия нового здания детской поликлиники в Минске сказал, что девочку жалко.

Он отметил, что в Белоруссии есть практика, можно российского гражданина передать в Россию. "Она же россиянка... Пусть она там отбывает срок", заявил Лукашенко и отметил, что для девушки наука большая.

София Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова назвала безумным приговор российской гражданке Софье Сапеге.