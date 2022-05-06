Член СПЧ Екатерина Винокурова назвала безумным приговор Софье Сапеге

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6 мая 2022, 13:18 Источник: Говорит Москва

Софья Сапега, фото из соцсети

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова назвала безумным приговор российской гражданке Софье Сапеге, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы.

Винокурова выразила надежду, что СПЧ включится в тему, чтобы россиянку оттуда достать. По мнению правозащитницы, Сапега попала в большую беду. Екатерина обратится в совет с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Правозащитница убеждена, что если россияне находятся в тяжёлом положении за рубежом, "то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть всё равно, каких взглядов эти люди придерживаются". "Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого", - сказала Екатерина Винокурова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Гражданку РФ Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем — основателем Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Девушке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе — разжигание социальной вражды.