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Член СПЧ Екатерина Винокурова назвала безумным приговор Софье Сапеге

, 13:18 Источник: Говорит Москва

Член СПЧ Екатерина Винокурова назвала безумным приговор Софье Сапеге
Софья Сапега, фото из соцсети

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова назвала безумным приговор российской гражданке Софье Сапеге, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы.

Винокурова выразила надежду, что СПЧ включится в тему, чтобы россиянку оттуда достать. По мнению правозащитницы, Сапега попала в большую беду. Екатерина обратится в совет с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Правозащитница убеждена, что если россияне находятся в тяжёлом положении за рубежом, "то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть всё равно, каких взглядов эти люди придерживаются". "Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого", - сказала Екатерина Винокурова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Гражданку РФ Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем — основателем Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Девушке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе — разжигание социальной вражды.

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