Гродненский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии

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6 мая 2022, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Софья Сапега, instagram.com/sapega_sofia_

Утром в пятницу, 6 мая, стало известно что Гродненский областной суд приговорил гражданку Российской Федерации Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Данную информацию предоставили журналисты.

Россиянка Софья Сапега обвиняется по семи статьям уголовного кодекса Республики Беларусь, в частности, ей инкриминируются разжигание соцвражды и розни, незаконные действия в отношении данных о частной жизни и персональной информации, организация насилия и угрозы его применения против сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, гражданка РФ была задержана на территории Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канал Nexta, признанным в республике экстремистским.