В Белоруссии начался суд над гражданкой РФ Софьей Сапегой

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28 марта 2022, 11:12 Источник: РИА "Новости"

Софья Сапега, instagram.com/sapega_sofia_

В понедельник, 28 марта, Гродненский областной суд начал рассмотрение уголовного дела против гражданки РФ Софьи Сапеги. Согласно последней информации, процесс стартовал в открытом режиме.

Софья Сапега была задержана на территории Белоруссии в конце мая 2021 года года вместе с Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канал Nexta, признанным экстремистским в стране.

Гражданке Российской Федерации, в частности, инкриминируются разжигание соцвражды и розни, незаконные действия в отношении данных о частной жизни и персональной информации, организация насилия и угрозы его применения против сотрудников органов внутренних дел. Всего речь идет о семи статьях. Сапеге грозит до двенадцати лет лишения свободы. Россиянка, однако, заключила со следствием досудебное соглашение, вследствие чего может рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.