Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич устроился на работу в государственный правозащитный центр

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24 января 2022, 21:41 Источник: Telegram

Роман Протасевич, facebook.com/pr0tez

Бывший редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич объявил о том, стал сотрудником государственного центра «Системная правозащита». Интервью с ним разместил телеграм-канал центра.

В сообщении, предваряющем интервью, канал написал, что «революция Романа закончилась и он принял поражение достойно». Теперь он «хочет сделать что-то полезное».

Сам Протасевич в интервью заявил, что отныне будет заниматься правозащитной деятельностью. Он заключил досудебное соглашение со следствием, но не знает, когда будет завершено расследование.

23 мая 2021 г. Романа Протасевича вместе с его подругой Софией Сапегой, задержали в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета Ryanair. Через несколько дней после задержания бывший оппозиционер «признал свою вину» и заявил о желании сотрудничать со следствием.

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