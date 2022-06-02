Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев* уехал из России

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2 июня 2022, 22:29 Источник: РИА Новости

Лев Пономарев, фото: vk.com/l.a.ponomarev

Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев (признан иностранным агентом) уехал из России.

Источник из окружения правозащитника в четверг подтвердил отъезд Пономарев из нашей страны.

Инсайдер сказал, что думал, об этом все уже знают, - передает РИА Новости. В какую страну уехал Лев Пономарев, источник не уточнил. В день начала спецоперации Льва Пономарева задержали в Москве за призывы к незаконным акциям. Вскоре на него было совершено нападение возле здания московской прокуратуры. 22 апреля общественный деятель выехал из страны. Он уточнил, что это временно.

Лев Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.

Ранее сегодня стало известно, что из России в неизвестном направлении уехал политик Михаил Касьянов, Григорий Явлинский улетел через ОАЭ в Лондон. Основатель "Яблока" Явлинский обещал вернуться.