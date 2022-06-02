Член бюро политсовета «Парнас» Мерзликин сообщил, что Михаил Касьянов уехал из России

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2 июня 2022, 21:41

Михаил Касьянов, фото с сайта партии

Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России. Информацию о том, что политик сейчас не в России, сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

По словам Мерзликина, он не знает, куда уехал Касьянов и когда вернется. РИА Новости цитирует политика: "Михаил Касьянов сейчас не на территории Российской Федерации, но я не знаю, где он и когда вернется".

Причины отъезда лидера ПАРНАСА Касьянова из страны политик уточнить не смог, он сослался на возможные личные причины.

2 июня стало известно, что основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский улетел в Лондон. Комментируя поездку, политик сказал, что после отпуска вернется в Россию.