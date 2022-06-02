Политик Григорий Явлинский уехал из России в Великобританию и проведет там отпуск

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2 июня 2022, 16:16 Источник: РБК

Григорий Явлинский, фото: vk.com/gr_yavlinsky

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Великобританию. По информации источника РИА Новости, 1 июня политик вылетел в ОЭА, а из Дубая у него был рейс в Лондон.

Другие подробности отъезда Григория Явлинского пока не раскрываются. В пресс-службе партии «Яблоко» РБК сообщили, что политик уехал в отпуск и через пару недель вернётся в Россию.

30 мая Явлинский в соцсети Вконтакте опубликовал старый анекдот и написал, что «примерно то же самое происходит и с российской экономикой после 24 февраля». По его мнению, «столкновение с реальностью еще впереди — мы пока в свободном падении».

«Но вообще, когда в Украине каждый день гибнут люди, обсуждать все время санкции и сильно беспокоиться о том, что у российских олигархов где-то в Лондоне или Ницце вместо золотого ночного горшка теперь будет алюминиевый, мне кажется, не стоит», - считает Явлинский.

Напомним, из России уехал Анатолий Чубайс. СМИ пишут, что с супругой его видели в Турции, в Израиле и на Кипре.