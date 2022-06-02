Вопрос о существовании внеземной жизни до сих пор остаётся открытым

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2 июня 2022, 17:05 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Совсем недавно стало известно, что в США признали существование неземной жизни, и даже то, что это может стать вопросом национальной безопасности. Но главный вопрос о том, где именно находятся инопланетные образцы, и что на самом деле представляет собой загадочная «Зона-51» до сих пор остаётся без ответа. Очевидно, мы имеем дело с тщательно засекреченной информацией. И повезло, что в США вообще согласились заговорить о пришельцах. Но если иномиряне существуют, и если спецслужбы действительно знают о них, то где же их прячут?

Согласно статистике, простые американские граждане очень часто стали видеть в небесах неопознанные объекты, и скорее всего это не китайские дроны-разведчики. По данным неправительственного Национального центра сообщений об НЛО, только за 2020 год поступило 7000 таких свидетельств. Это в среднем в 10 раз больше, чем фиксировалось в 90-е. И хотя представитель Пентагона уже обещал, что прятать иномирцев не станут, американцы в это совсем не верят. Как выяснили социологи из YouGov ещё 2 года назад: 54% жителей США уверены, что если бы власти получили доказательства существования инопланетных созданий, они обязательно бы скрыли это.

Есть и такие люди, которые полагают, что свидетельства о наличии внеземной жизни у американского правительства уже есть. И якобы власти давно прячут все доказательства в сверхсекретных лабораториях. В центре подозрений – небезызвестная «Зона-51», вокруг которой сложилась уже целая мифология. База, находящаяся в штате Невада, тщательно охраняется. Бойцам, стоящим на страже «Зоны», приказано стрелять на поражение по всем желающим пробраться внутрь. Летать над объектом запрещено даже военным лётчикам. Сам факт существования столь засекреченной базы власти США признали лишь в 2013 году. До этого, наличие объекта признавалось лишь теоретиками.

По официальным объяснениям ЦРУ, на местных полигонах американские военные испытывали секретные разработки, такие как например самолёт-разведчик U-2. Но пока что официальных свидетельств о наличии иномирской жизни так и не было представлено человечеству. Это означает лишь то, что вопрос о существовании внеземных цивилизаций до сих пор остаётся без ответа.