Аналитик Андросов выразил мнение, что отказ от болонской системы в России не окажет существенного влияния на сферу IT

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29 мая 2022, 11:00

студенты, pixabay.com

Основатель холдинга Ingate и онлайн-университета IMBA Никита Андросов рассказал в воскресенье, 29 мая, какое влияние окажут планы отойти от болонской системы на территории РФ на сферу IT.

Аналитик выразил мнение, что отказ России от участия в болонском процессе в обозримом будущем на рынке труда в значительной мере не отразится, поскольку бизнес обучает выпускников высших учебных заведений "на местах". Никита Андросов предположил, что компании будут "дообучать" и молодых IT-специалистов на практике.

Эксперт в беседе с RT также заметил, что централизованная модель высшего образования является устаревшей. По мнению Андросова, прикладное образование должно успевать за бизнесом и давать учащимся актуальные навыки.