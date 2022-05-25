Академик РАО Александр Асмолов: «Выход из Болонской системы образования будет иметь серьезные последствия»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 13:44

Фото: pixabay.com

Академик Российской академии образования Александр Асмолов считает, что это приведет к изоляции российского образования. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Очень многие трансформации, которые происходят в образовании, имеют мотивы, которые лежат далеко за пределами образования. Это же и относится к тем изменениям, которые касаются предложений выйти из Болонской системы. Эти изменения связаны с тем, что центральной идеологической установкой России является изоляционизм. Выход из контекста других стран мира, которые называются и характеризуются «недружественными странами». Поэтому подобные причины – не причины образования. И это будет, как и любые лихорадки в области образования, иметь серьезные и грустные последствия. Но эти последствия будут и позитивными в той логике, что выпускники ВУЗов должны оставаться только в России и быть лишены возможности академической мобильности».

Ранее сообщалось, что Госдума может в июне обсудить вопрос выхода РФ из Болонской системы.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции